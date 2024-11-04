Курс валют на 4 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 4 ноября установил официальный курс доллара на уровне 41,28 грн. Он подорожал на 7 копеек.

Об этом сообщает НБУ.

Евро подорожал сразу на 12 копеек и стоит 44,96 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,32 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 42 грн. Покупают за 41 грн.

За евро в обменниках предлагается 45,35 грн. Продают по 45,2 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,95-41,55 грн

"Ощадбанк" – 41,15-41,60 грн

"ПУМБ" – 41,20-41,70 грн

"УкрСиббанк" – 41,00-41,55 грн

"Укрэксимбанк" – 41,00-41,60 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,30-44,30 грн

"Ощадбанк" – 44,50-45,50 грн

"ПУМБ" – 44,70-45,30 грн

"УкрСиббанк" – 44,45-45,35 грн

"Укрэксимбанк" – 44,65-45,45 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,25-10,40 грн

"Ощадбанк" – 9,85-10,55 грн

"Укрэксимбанк" – 10,15-10,45 грн

"ПУМБ" – 9,90-10,40 грн

Почему прогнозируемая девальвация гривни пока откладывается, чего ожидать от курсов как доллара, так и евро на текущей неделе, что лучше: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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