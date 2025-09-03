- Дата публикации
-
Категория
Деньги
Курс валют на 4 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар прибавил в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 4 сентября. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 1 копейку и составляет 41,37 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,37 (+1 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,20 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,33 (+4 коп.)
Напомним, эксперт прокомментировал ситуацию с курсом доллара. Да, паника вокруг этого безосновательна. В то же время украинцам советуют искать более надежные и более выгодные инструменты для сохранения средств.
Предварительно до конца года курс гривни не должен значительно отклоняться от отметки 41-42 грн за доллар, ведь дефицит бюджета Украины 2025 года полностью покрывается финансовой помощью от западных партнеров.
В контексте того, стоит ли покупать доллары, экономист Александр Савченко советует обратить внимание на альтернативные способы сбережения средств. В частности, это банковские депозиты, которые значительно безопаснее.