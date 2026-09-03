Курс валют на 4 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 4 сентября. / © Национальный банк Украины

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НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 4 сентября. Доллар вырос еще на 12 коп. Евро взлетел в цене на 29 коп. Злотый прибавил 7 коп.

Об этом свидетельствуют данные Национальный банк.

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Курс доллара

1 доллар США — 44,72 (+12 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,93 (+29 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 12,00 (+7 коп.)

Напомним, финансовый эксперт и аналитик Андрей Шевчишин подчеркнул, что есть три возможных сценария развития событий на валютном рынке в сентябре. При оптимистическом сценарии, НБУ сможет определенное время удерживать курс вблизи текущих отметок. В частности, наличный доллар — в коридоре 44,75–45,0 грн.

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