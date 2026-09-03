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Курс валют на 4 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Валюта продолжает расти в цене — гривна серьезно ослабла.
НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 4 сентября. Доллар вырос еще на 12 коп. Евро взлетел в цене на 29 коп. Злотый прибавил 7 коп.
Об этом свидетельствуют данные Национальный банк.
Курс доллара
1 доллар США — 44,72 (+12 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,93 (+29 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,00 (+7 коп.)
Напомним, финансовый эксперт и аналитик Андрей Шевчишин подчеркнул, что есть три возможных сценария развития событий на валютном рынке в сентябре. При оптимистическом сценарии, НБУ сможет определенное время удерживать курс вблизи текущих отметок. В частности, наличный доллар — в коридоре 44,75–45,0 грн.
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