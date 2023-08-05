Курс валют на 5 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют 5 августа.

Об этом сообщает финансовый портал Минфина.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн.

Курс евро

1 евро – 39,99 грн.

Курс злотого

1 польский злотый – 8,96 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,43 грн. Покупают за 37,25 грн. За евро в обменниках предлагается 41,15 грн. Продают – за 41,37 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 – 37,35 грн;

"Ощадбанк" – 36,7 – 37,80 грн;

"Укрэксимбанк" – 36,95 – 37,75 грн;

"Райффайзен Банк" – 36,80 – 37,70 грн;

ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн.

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,45 – 41,45 грн;

"Ощадбанк" – 40,70 – 41,70 грн;

"Райффайзен Банк" — 40,80 — 42,10 грн;

ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн.

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,97 – 9,19 грн;

"Ощадбанк" – 9,45 – 9,30 грн;

"Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн;

ПУМБ – 8,90 – 9,40 грн.

Напомним, в Украине в августе прогнозируют удорожание горючего: сколько может стоить литр бензина.

Читайте также: