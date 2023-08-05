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Курс валют на 5 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Курс валют на 5 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 5 августа 2023 года. / Фото: Associated Press

Нацбанк Украины установил официальный курс валют на субботу, 5 августа.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют 5 августа.

Об этом сообщает финансовый портал Минфина.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 39,99 грн.

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,96 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,43 грн. Покупают за 37,25 грн. За евро в обменниках предлагается 41,15 грн. Продают – за 41,37 грн.

Курс доллара в банках:

  • "ПриватБанк" – 36,75 – 37,35 грн;
  • "Ощадбанк" – 36,7 – 37,80 грн;
  • "Укрэксимбанк" – 36,95 – 37,75 грн;
  • "Райффайзен Банк" – 36,80 – 37,70 грн;
  • ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн.

Курс евро в банках:

  • "ПриватБанк" – 40,45 – 41,45 грн;
  • "Ощадбанк" – 40,70 – 41,70 грн;
  • "Райффайзен Банк" — 40,80 — 42,10 грн;
  • ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн.

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 8,97 – 9,19 грн;
  • "Ощадбанк" – 9,45 – 9,30 грн;
  • "Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн;
  • ПУМБ – 8,90 – 9,40 грн.

Напомним, в Украине в августе прогнозируют удорожание горючего: сколько может стоить литр бензина.

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Дата публикации
Просмотры
211
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