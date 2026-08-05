- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 3135
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 5 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене в Украине.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют на среду, 5 августа.
По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 4 копейки и составила 44,74 грн. Показатели евро и злотого упали на 11 и 4 копеек соответственно.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 44,74 (-4 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,53 (-11 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,96 (-4 коп.).
Как мы писали, в августе резких скачков курса доллара не ожидается . По прогнозу банкира Тараса Лесового, гривна может незначительно ослабеть, но ситуация будет оставаться под контролем НБУ. На курс будут влиять сезонный спрос на валюту, инфляция и международная помощь Украине.