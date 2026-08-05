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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 5 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Американский доллар упал в цене в Украине.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Курс валют

Курс валют / © ТСН

Национальный банк Украины обнародовал курс валют на среду, 5 августа.

По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 4 копейки и составила 44,74 грн. Показатели евро и злотого упали на 11 и 4 копеек соответственно.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 44,74 (-4 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 51,53 (-11 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,96 (-4 коп.).

Как мы писали, в августе резких скачков курса доллара не ожидается . По прогнозу банкира Тараса Лесового, гривна может незначительно ослабеть, но ситуация будет оставаться под контролем НБУ. На курс будут влиять сезонный спрос на валюту, инфляция и международная помощь Украине.

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Дата публикации
Количество просмотров
3135
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