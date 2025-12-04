Курс валют на 5 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 5 декабря. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 2 копейки и составила 42,18 гривны. Показатели евро и злотого не изменились.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 42,18 (-2 коп.)

Курс евро

1 евро - 49,22 (±0 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 11,63 (±0 коп.)

Ранее речь шла о том, что в последнюю неделю осени доллар хорошо пощекотал нервы украинцам. Да, первый его курс быстро пошел вверх. Однако ближе к концу ноября курс снова пошел вниз и остановился около 42,50.

В материале читайте подробнее о том: