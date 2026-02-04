ТСН в социальных сетях

Деньги
290
1 мин

Курс валют на 5 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар потерял в цене.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © unsplash.com

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 5 февраля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 3 копейки и составила 43,16 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 8 копеек) и злотого (прибавил 1 копейку).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 43,16 (-3 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 51,03 (+8 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 12,08 (+1 коп.)

Ранее стало известно , каким будет курс валют на среду, 4 февраля.

Так, стоимость доллара увеличилась на 23 копейки, евро прибавил 12 копеек, злотый - не изменился.

Показатели соответственно 43,19, 50,95, 12,07.

