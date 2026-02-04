- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 290
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 5 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 5 февраля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 3 копейки и составила 43,16 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 8 копеек) и злотого (прибавил 1 копейку).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 43,16 (-3 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,03 (+8 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 12,08 (+1 коп.)
Ранее стало известно , каким будет курс валют на среду, 4 февраля.
Так, стоимость доллара увеличилась на 23 копейки, евро прибавил 12 копеек, злотый - не изменился.
Показатели соответственно 43,19, 50,95, 12,07.