Курс валют на 5 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 5 февраля установил официальный курс доллара на уровне 37,56 грн. Он подешевел на 4 копейки.

Об этом сообщает НБУ.

Евро вырос на 21 копейку и стоит 40,87 грн, Официальный курс польского злотого составляет 9,47 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 39 грн. Покупают за 38 грн.

За евро в обменниках предлагается 41,2 грн. Продают по 42 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,45 – 38,05 грн

"Ощадбанк" – 37,55 – 38,05 грн

"ПУМБ" – 37,60 – 38,20 грн

"Укрсиббанк" – 37,45 – 38,10 грн

"Укрэксимбанк" – 37,45 – 38,15 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,65 – 41,65 грн

"Сбербанк" — 40,70 — 41,60 грн

"ПУМБ" – 41,20 – 41,80 грн

"Укрсиббанк" – 40,55 – 41,65 грн

"Укрэксимбанк" – 49,90 – 41,70 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,32 – 9,71 грн

"Сбербанк" — 9,00 — 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 – 9,70 грн

"Укрэксимбанк" – 9,30 – 9,70 грн

Почему курс доллара снова начал снижаться, чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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