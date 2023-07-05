Курс валют на 5 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 5 июля. Стоимость доллара не изменилась. За сутки евро вырос менее чем на 1 коп. Злотый – вырос на 4 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,85 грн (+1 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,01 грн (+3 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем за 37,20 грн, покупают за 37,00 грн. За евро предлагают 40,70 грн, продают за 41,00 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн

"Ощадбанк" – 36,75 – 37,65 грн

"Райффайзен" – 36,70 – 37,60 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,05 – 41,05 грн

"Ощадбанк" – 40,15 – 41,20 грн

"Райффайзен" – 40,25 – 41,30 грн

ПУМБ – 40,25 – 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,97 – 9,14 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 9,15 грн

"Райффайзен" – 8,20 – 9,20 грн

ПУМБ – 8,75 – 9,25 грн

Напомним, финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал, что курс валют после войны в Украине и будет зависеть от нескольких факторов: формата завершения войны и восстановления.

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