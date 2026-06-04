Курс валют на 5 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курсы валют. / © Associated Press

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Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 5 июня. Доллар прибавил еще 3 коп. Евро взлетело на 14 коп. Злотый вырос на 4 коп.

Об этом стало известно с сайта НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 44,37 (+3 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,66 (+14 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 12,19 (+4 коп.).

Напомним, в Украине курс доллара продолжит удорожание, приближаясь к 45 грн за единицу на наличном рынке. Эксперт Андрей Забловский усматривает, что по базовому сценарию в июне курс доллара будет находиться в режиме «контролируемой изменчивости».

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