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Курс валют на 5 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый
Гривна ослабла по отношению к иностранной валюте.
Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 5 июня. Доллар прибавил еще 3 коп. Евро взлетело на 14 коп. Злотый вырос на 4 коп.
Об этом стало известно с сайта НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 44,37 (+3 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,66 (+14 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 12,19 (+4 коп.).
Напомним, в Украине курс доллара продолжит удорожание, приближаясь к 45 грн за единицу на наличном рынке. Эксперт Андрей Забловский усматривает, что по базовому сценарию в июне курс доллара будет находиться в режиме «контролируемой изменчивости».
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