Курс валют на 5 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

Реклама

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 5 мая.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США возросла на 9 копеек и составляет 44,00 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 14 копеек) и злотого (упал на 4 копейки).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Реклама

Курс доллара

1 доллар США - 44,00 (+9 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,45 (-14 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 12,08 (-4 коп.)

Раньше мы писали о том, в какой валюте лучше сберегать деньги. Прежде всего, эксперты советуют диверсифицировать сбережения: часть держать в гривне (в частности в ОВГЗ с доходностью около 14%), а остальные — в долларах и евро. Валюта сейчас дает низкую прибыль, но ее следует покупать во время проседания курса и не продавать без надобности. Оптимально формировать портфель в пропорции примерно треть гривны, треть доллар и треть евро.

Новости партнеров