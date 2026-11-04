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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 5 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна усилилась по отношению к американскому доллару, но евро сильно прибавило в стоимости.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют

Курс валют на 5 ноября / © Reuters

Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 5 ноября. Доллар потерял 13 коп. В то же время евро взлетел на 19 коп., а польский злотый прибавил 9 коп.

Об этом стало известно по данным на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 45,53 (-13 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,24 (+19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,64 (+9 коп.)

Напомним, в конце октября Национальный банк провел прогнозируемую контролируемую девальвацию гривны. С тех пор межбанковский и наличный рынки обновили исторические максимумы — курс доллара в Украине перешел в высший диапазон — 45,5–46 грн за доллар. В то же время, эксперт Андрей Забловский не ожидает, что уже в ноябре произойдет стремительный и неконтролируемый рост курса до 50 грн за доллар.

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