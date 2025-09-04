- Дата публикации
Курс валют на 5 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
НБУ установил курс валют на пятницу, 5 сентября.
Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 5 сентября. Доллар уменьшился на 3 коп. Евро потерял 7 коп . Польский злотый – 1 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,34 (-3 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,13 (-7 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,32 (-1 коп.)
