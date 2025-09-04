ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
307
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 5 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на пятницу, 5 сентября.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют на пятницу, 5 сентября. / © УНИАН

Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 5 сентября. Доллар уменьшился на 3 коп. Евро потерял 7 коп . Польский злотый1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,34 (-3 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,13 (-7 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,32 (-1 коп.)

Как сообщалось, некоторые украинские могут остаться без пенсий в сентябре. По законодательству выплаты могут быть приостановлены по нескольким причинам. В частности, не получить пенсию могут ВПЛ, не прошедшие обязательную идентификацию, а также граждане, изменившие персональные данные.

Дата публикации
Количество просмотров
307
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie