Курс валют на 5 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на пятницу, 5 сентября. / © УНИАН

Реклама

Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 5 сентября. Доллар уменьшился на 3 коп. Евро потерял 7 коп . Польский злотый – 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,34 (-3 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,13 (-7 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,32 (-1 коп.)

Как сообщалось, некоторые украинские могут остаться без пенсий в сентябре. По законодательству выплаты могут быть приостановлены по нескольким причинам. В частности, не получить пенсию могут ВПЛ, не прошедшие обязательную идентификацию, а также граждане, изменившие персональные данные.

Реклама