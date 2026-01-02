- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 245
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 5 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных иностранная валюта вырастет в цене.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 5 января. Доллар добавил 12 коп. Евро выросло на 3 коп. Злотый поднялся на 7 копеек.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 42,29 (+12 коп.)
Курс евро
1 евро - 49,57 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,77 (+7 коп.)
Напомним, экономист Андрей Новак назвал лучшую валюту для сбережений 2026 года. Эксперт советует держать сбережения в коммерческих банках, входящих в десятку крупнейших банков Украины. Кроме того, лучше всего делить сумму на три равные «корзины»: гривна, доллар и евро, или другие «твердые валюты».