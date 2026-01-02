ТСН в социальных сетях

Курс валют на 5 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных иностранная валюта вырастет в цене.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на 5 января. / © Reuters

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 5 января. Доллар добавил 12 коп. Евро выросло на 3 коп. Злотый поднялся на 7 копеек.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,29 (+12 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 49,57 (+3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,77 (+7 коп.)

Напомним, экономист Андрей Новак назвал лучшую валюту для сбережений 2026 года. Эксперт советует держать сбережения в коммерческих банках, входящих в десятку крупнейших банков Украины. Кроме того, лучше всего делить сумму на три равные «корзины»: гривна, доллар и евро, или другие «твердые валюты».

