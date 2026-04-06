Курс валют на 6 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Национальный банк Украины на 16 копеек снизил курс доллара по отношению к гривне.
НБУ установил официальный курс на 6 апреля на уровне 43,65 грн за 1 доллар.
Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Курс евро составляет 50,31 грн, что на 14 копеек ниже, чем вчера. Официальный курс польского злотого был установлен на уровне 11,78 копеек.
В обменниках доллар продают в среднем по 43,95 грн. Покупают за 43,75 грн.
За евро в обменниках предлагается 50,7 грн. Продают по 51,3 грн.
Ранее эксперт сообщил, что в Украине в первую декаду апреля валютный рынок будет оставаться контролируемым. Впрочем, возможны ситуативные колебания. Одним из главных факторов, влияющих на валюту, будут внешние события и внутренние цены на топливо.