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Курс валют на 6 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
Гривна усилилась по отношению к американскому доллару.
НБУ установил официальный курс валют на четверг, 6 августа. Доллар потерял 6 коп. Евро вырос на 9 коп. Злотый повысился на 2 коп.
Об этом сообщили на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США - 44,68 (-6 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,62 (+9 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,98 (+2 коп.).
Напомним, эксперты ведущих инвестиционных компаний и аналитических центров прогнозируют, что к концу 2026 года курс доллара в Украине в среднем составит 46 грн. Заметим, что оценки разных аналитических центров довольно близки: минимальный прогноз составляет 45,6 грн за доллар, а максимальный — 46,3 грн.
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