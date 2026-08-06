Курс валют на 6 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курсы валют. / © Associated Press

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НБУ установил официальный курс валют на четверг, 6 августа. Доллар потерял 6 коп. Евро вырос на 9 коп. Злотый повысился на 2 коп.

Об этом сообщили на сайте Национального банка.

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Курс доллара

1 доллар США - 44,68 (-6 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,62 (+9 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,98 (+2 коп.).

Напомним, эксперты ведущих инвестиционных компаний и аналитических центров прогнозируют, что к концу 2026 года курс доллара в Украине в среднем составит 46 грн. Заметим, что оценки разных аналитических центров довольно близки: минимальный прогноз составляет 45,6 грн за доллар, а максимальный — 46,3 грн.

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