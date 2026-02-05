Курс валют на 6 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

Реклама

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 6 февраля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 2 копейки и составила 43,14 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 14 копеек) и злотого (потерял 3 копейки).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 43,14 (-2 коп.)

Курс евро

1 евро - 50,89 (-14 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 12,05 (-3 коп.)

Ранее стало известно, что в течение этой недели колебания курса валюты будут достаточно слабыми и почти без изменений, поскольку валютный рынок переходит в фазу стабильности. Это связано с увеличенным предложением валюты, что может давить курс вниз, в то время как спрос импортеров энергоносителей остается существенным, но постепенно ослабевает. Резких курсовых «прыжков» в ближайшее время эксперт не ожидает.

Реклама

Прогнозные диапазоны курсов на наличном рынке: доллар - около 42,5-43,5 грн, евро - около 50-51,5 грн; на межбанковском рынке ожидают примерно те же значения. Разница между курсами купли-продажи в банках и обменниках будет оставаться умеренной.