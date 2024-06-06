Курс валют на 6 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар, евро и злотый дальше падают в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 6 июня. Доллар потерял еще 17 коп. Евро – 16 коп. Польский злотый уменьшился на 6 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 40,12 грн (-17 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,60 грн (-16 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,12 грн (-6 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,10-40,70 грн

"ПУМБ" – 40,50-40,99 грн

"УкрСиббанк" – 40,00-40,70 грн

"Укрэксимбанк" – 40,05-40,65 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 43,45-44,45 грн

"ПУМБ" – 44,00-44,60 грн

"УкрСиббанк" – 43,45-44,45 грн

"Укрэксимбанк" – 43,70-44,50 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,20-10,37 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

Райффайзен Банк – 9,50-10,50 грн

Напомним, в Украине удешевление гривни набирает обороты — преодолен рубеж в 41 грн. Нацбанк не спешит остановить этот процесс валютными продажами безналичности на межбанковском рынке.

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