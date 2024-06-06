Курс валют на 6 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар, евро и злотый дальше падают в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 6 июня. Доллар потерял еще 17 коп. Евро – 16 коп. Польский злотый уменьшился на 6 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 40,12 грн (-17 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,60 грн (-16 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,12 грн (-6 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,10-40,70 грн
- "ПУМБ" – 40,50-40,99 грн
- "УкрСиббанк" – 40,00-40,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,05-40,65 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 43,45-44,45 грн
- "ПУМБ" – 44,00-44,60 грн
- "УкрСиббанк" – 43,45-44,45 грн
- "Укрэксимбанк" – 43,70-44,50 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,20-10,37 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
- Райффайзен Банк – 9,50-10,50 грн
Напомним, в Украине удешевление гривни набирает обороты — преодолен рубеж в 41 грн. Нацбанк не спешит остановить этот процесс валютными продажами безналичности на межбанковском рынке.
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