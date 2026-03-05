Курс валют на 6 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

Реклама

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 6 марта. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США повысилась на 9 копеек и составляет 43,80 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 7 копеек) и злотого (снизился на 2 копейки).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 43,80 (+9 коп.)

Курс евро

1 евро — 50,90 (+7 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,91 (-2 коп.)

Напомним, в марте 2026 года валютный рынок Украины остается относительно стабильным. Так, наличный доллар торгуется около 43–44 грн., евро — около 51 грн., без резких скачков. Эксперты объясняют это низким спросом на валюту и продажей выручки бизнесом. В ближайшее время существенных колебаний не прогнозируют, поэтому спешить с покупкой больших сумм долларов не советуют.