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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 6 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна усилилась по отношению к иностранной валюте — доллар, евро и злотый потеряли в цене.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

Курсы валют. / © УНИАН

Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 6 ноября. Доллар потерял 9 коп. В то же время евро уменьшился на 20 коп., а польский злотый — 2 коп.

Об этом стало известно по данным на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 45,44 (-9 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,04 (-20 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,62 (-2 коп.)

Напомним, доллар в Украине побил рекорд, а в обменниках американская валюта подорожала еще ощутимее. В конце прошлого месяца гривна резко ослабла: уже 28 октября доллар стоил 45,6 грн, а 4 ноября установил новый рекорд — 45,67 грн. Президент инвестиционной группы Тарас Козак убежден, что проблема заключается не столько в самом удорожании валюты, сколько в скорости этого процесса.

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