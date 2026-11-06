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Курс валют на 6 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна усилилась по отношению к иностранной валюте — доллар, евро и злотый потеряли в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 6 ноября. Доллар потерял 9 коп. В то же время евро уменьшился на 20 коп., а польский злотый — 2 коп.
Об этом стало известно по данным на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 45,44 (-9 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,04 (-20 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,62 (-2 коп.)
Напомним, доллар в Украине побил рекорд, а в обменниках американская валюта подорожала еще ощутимее. В конце прошлого месяца гривна резко ослабла: уже 28 октября доллар стоил 45,6 грн, а 4 ноября установил новый рекорд — 45,67 грн. Президент инвестиционной группы Тарас Козак убежден, что проблема заключается не столько в самом удорожании валюты, сколько в скорости этого процесса.