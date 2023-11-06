Курс валют на 6 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 6 ноября установил официальный курс доллара США на уровне 36,17 грн. Он снизился на 9 копеек.

Об этом сообщает НБУ.

Евро подорожал на 5 копеек. Официальный курс польского злотого составляет 8,70 грн – подорожал на 1 копейку.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,80 грн. Покупают за 37,52 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,10 грн. Продают по 40,24 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 36,90 – 37,50 грн

"Сбербанк" — 37,45 — 37,95 грн

"ПУМБ" – 37,55 – 38,05 грн

"Укрсиббанк" – 37,10 – 37,60 грн

"Укрэксимбанк" – 37,20 – 37,90 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,30 – 40,30 грн

"Ощадбанк" – 39,90 – 40,90 грн

"ПУМБ" – 39,90 – 40,50 грн

"Укрсиббанк" – 39,15 – 40,05 грн

"Укрэксимбанк" – 39,70 – 40,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,63 – 9,20 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 9,20 грн

"ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн

"Райффайзен Банк" – 8,60 – 9,10 грн

Напомним, аналитики компании Dragon Capital улучшили прогноз по валютному курсу. Больше об этом читайте в новости.

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