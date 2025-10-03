ТСН в социальных сетях

Курс валют на 6 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных гривна улучшила свои позиции по иностранной валюте.

Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на понедельник, 6 октября. / © Reuters

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 6 октября. Доллар уменьшился на 5 коп. Евро упал в стоимости на 12 коп. Польский злотый потерял 3 коп.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,22 (-5 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,38 (-12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,36 (-3 коп.)

Напомним, НБУ начинает изымать монеты по 10 копеек. Их не нужно специально сдавать или обменивать. Более того - магазины, торговые сети, предприятия сферы услуг в дальнейшем будут принимать их для выполнения расчетов и платежных операций. Однако попадая в банки, такие монеты больше не будут возвращаться в обращение.

