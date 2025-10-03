- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 106
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 6 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных гривна улучшила свои позиции по иностранной валюте.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 6 октября. Доллар уменьшился на 5 коп. Евро упал в стоимости на 12 коп. Польский злотый потерял 3 коп.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,22 (-5 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,38 (-12 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,36 (-3 коп.)
Напомним, НБУ начинает изымать монеты по 10 копеек. Их не нужно специально сдавать или обменивать. Более того - магазины, торговые сети, предприятия сферы услуг в дальнейшем будут принимать их для выполнения расчетов и платежных операций. Однако попадая в банки, такие монеты больше не будут возвращаться в обращение.