Курс валют на 6 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

В Украине снова подскочил курс доллара.

Национальный банк Украины в четверг, 5 октября, снова повысил курс доллара к гривне, он вырос еще на 2 копейки.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Отмечается, что официальный курс гривны к доллару на 6 октября 2023 установлен на таком уровне: 36,6216 грн за 1 доллар (+0,0193 грн).

Тем временем курс евро будет составлять 38,5406 гривен за 1 евро (+0,1118 грн).

На наличном рынке курс упал на 15 копеек до 38,20 гривен за доллар.

В то же время курс злотого к гривне остается стабильным – 8, 20 за злотый.

Ранее мы сообщали, что Нацбанк мог потратить 520 млн долларов резервов в первый день отмены фиксированного курса гривны.

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