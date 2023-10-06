Курс валют на 6 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 6 октября установил официальный курс доллара на уровне 36,62 грн. Со вчера он вырос на 2 копейки. Евро в сутки подскочил сразу на 12 копеек и стоит 38,54 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс польского злотого повысился на 7 копеек от уровня предыдущего дня и составил 8,37 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 38 грн. Покупают за 38,7 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,2 грн. Продают по 41,2 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,25 – 38,85 грн

"Ощадбанк" – 37,70 – 38,20 грн

"Укрэксимбанк" – 37,35 – 37,95 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн

"УкрСиббанк" — 37,35 — 37,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,65 – 40,65 грн

"Сбербанк" — 40,05 — 41,05 грн

"Укрэксимбанк" – 39,95 – 40,75 грн

"ПУМБ" – 40,00 – 40,60

"УкрСиббанк" — 39,35 — 40,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,42 – 8,62 грн

"Сбербанк" — 8,25 — 8,95 грн

"Укрэксимбанк" – 8,35 – 8,70 грн

"ПУМБ" – 8,40 – 8,90 грн

Как сообщалось, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара в октябре. Отмечается, что второй месяц осени не принесет больших курсовых колебаний на наличном рынке.

Читайте также: