Курс валют на 6 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро подорожал.
Национальный банк Украины на 6 октября установил официальный курс доллара на уровне 36,62 грн. Со вчера он вырос на 2 копейки. Евро в сутки подскочил сразу на 12 копеек и стоит 38,54 грн.
Об этом сообщает НБУ.
Официальный курс польского злотого повысился на 7 копеек от уровня предыдущего дня и составил 8,37 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 38 грн. Покупают за 38,7 грн.
- За евро в обменниках предлагается 40,2 грн. Продают по 41,2 грн.
Курс доллара в банках
"ПриватБанк" – 37,25 – 38,85 грн
"Ощадбанк" – 37,70 – 38,20 грн
"Укрэксимбанк" – 37,35 – 37,95 грн
"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн
"УкрСиббанк" — 37,35 — 37,95 грн
Курс евро в банках
"ПриватБанк" – 39,65 – 40,65 грн
"Сбербанк" — 40,05 — 41,05 грн
"Укрэксимбанк" – 39,95 – 40,75 грн
"ПУМБ" – 40,00 – 40,60
"УкрСиббанк" — 39,35 — 40,25 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 8,42 – 8,62 грн
"Сбербанк" — 8,25 — 8,95 грн
"Укрэксимбанк" – 8,35 – 8,70 грн
"ПУМБ" – 8,40 – 8,90 грн
Как сообщалось, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара в октябре. Отмечается, что второй месяц осени не принесет больших курсовых колебаний на наличном рынке.