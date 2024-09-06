Курс валют на 6 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта подешевела.
Национальный банк Украины на 6 сентября установил официальный курс доллара на уровне 41,08 грн. Он упал на 19 копеек.
Об этом сообщает НБУ.
Евро в это время снизился на 2 копейки и стоит 45,58 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,67 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 41,5 грн. Покупают за 41 грн.
- За евро в обменниках предлагается 45,65 грн. Продают по 45,9 грн.
Курс доллара в банках
"ПриватБанк" – 40,77-41,37 грн
"ПУМБ" – 41,90-41,40 грн
"УкрСиббанк" – 41,00-41,49 грн
"Ощадбанк" – 40,95-41,50 грн
Курс евро в банках
"ПриватБанк" – 44,95-45,95 грн
"ПУМБ" – 45,30-45,90 грн
"УкрСиббанк" – 45,45-46,05 грн
"Ощадбанк" – 45,20-46,10 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 10,60-10,75 грн
"Ощадбанк" – 10,15-10,80 грн
"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Напомним, Нацбанк ввел запрет на выдачу наличных бизнеса. С 29 августа юрлица, ФЛП и физические лица, выполняющие профессиональную деятельность, больше не могут обналичить по переводу без его предварительного зачисления на счет.