Курс валют на 6 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 6 сентября установил официальный курс доллара на уровне 41,08 грн. Он упал на 19 копеек.

Об этом сообщает НБУ.

Евро в это время снизился на 2 копейки и стоит 45,58 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,67 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 41,5 грн. Покупают за 41 грн.

За евро в обменниках предлагается 45,65 грн. Продают по 45,9 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,77-41,37 грн

"ПУМБ" – 41,90-41,40 грн

"УкрСиббанк" – 41,00-41,49 грн

"Ощадбанк" – 40,95-41,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,95-45,95 грн

"ПУМБ" – 45,30-45,90 грн

"УкрСиббанк" – 45,45-46,05 грн

"Ощадбанк" – 45,20-46,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,60-10,75 грн

"Ощадбанк" – 10,15-10,80 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Напомним, Нацбанк ввел запрет на выдачу наличных бизнеса. С 29 августа юрлица, ФЛП и физические лица, выполняющие профессиональную деятельность, больше не могут обналичить по переводу без его предварительного зачисления на счет.

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