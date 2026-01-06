ТСН в социальных сетях

Деньги
489
1 мин

Курс валют на 6 января: сколько стоит доллар, евро и злотый

Курс доллара вырос, но евро продемонстрировал понижение.

Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на вторник, 6 января. / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 6 января. Доллар взлетел на 25 коп. Евро снизилось на 6 коп. Злотый потерял 3 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,42 (+13 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 49,51 (-6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,74 (-3 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в течение этой недели. По его словам, 5-11 января, резких скачков курса доллара ожидать не стоит. Валютный рынок в Украине будет сохранять стабильность.

489
