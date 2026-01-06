- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 489
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 6 января: сколько стоит доллар, евро и злотый
Курс доллара вырос, но евро продемонстрировал понижение.
Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 6 января. Доллар взлетел на 25 коп. Евро снизилось на 6 коп. Злотый потерял 3 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 42,42 (+13 коп.)
Курс евро
1 евро - 49,51 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,74 (-3 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в течение этой недели. По его словам, 5-11 января, резких скачков курса доллара ожидать не стоит. Валютный рынок в Украине будет сохранять стабильность.