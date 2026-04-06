Курс валют на 7 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 7 апреля По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США снизилась на 7 копеек и составляет 43,58 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 1 копейку) и злотого (вырос на 1 копейку).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 43,58 (-7 коп.)

Курс евро

1 евро - 50,32 (+1 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,79 (+1 коп.)

Как мы писали, в течение недели 6-12 апреля валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным благодаря контролю со стороны НБУ. При этом на курс будет влиять так называемый пасхальный фактор, потому что перед праздниками украинцы чаще продают валюту. Это может временно снизить курс доллара на наличном рынке. По прогнозу банкира Тараса Лесового:

доллар на межбанке - 43,7-44,25 грн,

евро - 49,5-52 грн,

наличный доллар - 43,5-44,5 грн,

наличный евро - 50,5-52 грн.

Краткосрочно курс покупки доллара может просесть до 43,5–43,75 грн., но это не станет новым трендом. В общем, ожидаются незначительные колебания — в пределах 1–1,5% за неделю.