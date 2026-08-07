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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 7 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Иностранная валюта перед выходными прибавила в цене.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

Курсы валют. / © Национальный банк Украины

Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 7 августа. Перед выходными доллар прибавил еще 8 коп. Евро повысился на 5 коп. Злотый вырос на 3 коп.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,76 (+8 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,67 (+5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,01 (+3 коп.).

Напомним, доктор экономических наук Алексей Плотников подчеркнул, что валютный рынок Украины продолжает чувствительным к экономической ситуации и геополитическим факторам. В июле курс доллара вырос с 44,47 до 44,92 грн, однако в конце месяца американская валюта снова начала дешеветь. Однако длительное снижение курса доллара маловероятно из-за последствий войны.

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