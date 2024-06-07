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Курс валют на 7 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 7 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на пятницу, 7 июня 2024-го / Фото: УНІАН

Перед выходными валюта немного прибавила в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 7 июня. Доллар после стремительного падения прибавил 3 коп. Евро и польский злотый выросли на 2   коп.

Об этом сообщили   в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 40,15 грн (+3 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,62 грн (+2 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,14 грн (+2 коп.)

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,10-40,70 грн
  • "ПУМБ" – 40,30-40,80 грн
  • "УкрСиббанк" – 40,00-40,68 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,00-40,60 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 43,40-44,40 грн
  • "ПУМБ" – 43,80-44,40 грн
  • "УкрСиббанк" – 43,40-44,40 грн
  • "Укрэксимбанк" – 43,65-44,45 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,19-10,36 грн
  • "ПУМБ" – 9,90-10,40 грн
  • Райффайзен Банк – 9,50-10,50 грн

Как сообщалось, зарплаты в Украине выросли почти на 25%. В то же время, наиболее высокооплачиваемыми профессиями остаются IT-специалисты, финансисты, работники страховой сферы и отрасли авиационного транспорта.

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