Курс валют на 7 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Перед выходными валюта немного прибавила в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 7 июня. Доллар после стремительного падения прибавил 3 коп. Евро и польский злотый выросли на 2 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 40,15 грн (+3 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,62 грн (+2 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,14 грн (+2 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,10-40,70 грн
- "ПУМБ" – 40,30-40,80 грн
- "УкрСиббанк" – 40,00-40,68 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,00-40,60 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 43,40-44,40 грн
- "ПУМБ" – 43,80-44,40 грн
- "УкрСиббанк" – 43,40-44,40 грн
- "Укрэксимбанк" – 43,65-44,45 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,19-10,36 грн
- "ПУМБ" – 9,90-10,40 грн
- Райффайзен Банк – 9,50-10,50 грн
Как сообщалось, зарплаты в Украине выросли почти на 25%. В то же время, наиболее высокооплачиваемыми профессиями остаются IT-специалисты, финансисты, работники страховой сферы и отрасли авиационного транспорта.