- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 151
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 7 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 7 мая
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 11 копеек и составляет 43,85 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 22 копеек) и злотого (вырос на 11 копеек).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США — 43,85 (-11 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,61 (+22 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,19 (+11 коп.)
Раньше мы писали о том, в какой валюте лучше хранить деньги. Прежде всего, эксперты советуют диверсифицировать сбережения: часть держать в гривне (в частности в ОВГЗ с доходностью около 14%), а остальные — в долларах и евро. Валюта сейчас дает низкую прибыль, но ее следует покупать во время проседания курса и не продавать без надобности. Оптимально формировать портфель в пропорции примерно треть гривны, треть доллар и треть евро.