Курс валют на 7 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 7 мая

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 11 копеек и составляет 43,85 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 22 копеек) и злотого (вырос на 11 копеек).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США — 43,85 (-11 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,61 (+22 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 12,19 (+11 коп.)

Раньше мы писали о том, в какой валюте лучше хранить деньги. Прежде всего, эксперты советуют диверсифицировать сбережения: часть держать в гривне (в частности в ОВГЗ с доходностью около 14%), а остальные — в долларах и евро. Валюта сейчас дает низкую прибыль, но ее следует покупать во время проседания курса и не продавать без надобности. Оптимально формировать портфель в пропорции примерно треть гривны, треть доллар и треть евро.

