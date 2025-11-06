- Дата публикации
-
Категория
Деньги
Курс валют на 7 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
В последний рабочий день недели валюта вырастет в цене. Гривна ослабила свои позиции.
Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 7 ноября. Доллар прибавил 2 коп. Евро взлетело на 19 коп. Польский злотый прибавил 5 коп.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 42,08 (+2 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,52 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,40 (+5 коп.)
Напомним, по оценке банкира Тараса Лесового, в Украине в ноябре курс доллара будет колебаться вокруг отметки в 42 гривны. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,1–0,15 грн.