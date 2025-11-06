ТСН в социальных сетях

Курс валют на 7 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

В последний рабочий день недели валюта вырастет в цене. Гривна ослабила свои позиции.

Елена Капник
Курсы валют.

Национальный банк установил курс валют на пятницу, 7 ноября. / © Национальный банк Украины

Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 7 ноября. Доллар прибавил 2 коп. Евро взлетело на 19 коп. Польский злотый прибавил 5 коп.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,08 (+2 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,52 (+19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,40 (+5 коп.)

Напомним, по оценке банкира Тараса Лесового, в Украине в ноябре курс доллара будет колебаться вокруг отметки в 42 гривны. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,1–0,15 грн.

