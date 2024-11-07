Курс валют на 7 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 7 ноября установил официальный курс доллара на уровне 41,45 грн. Он подорожал на 2 копейки.

Об этом сообщает НБУ.

Евро в это время подорожал на 18 копеек и стоит 45,33 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,19 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 42 грн. Покупают за 41,2 грн.

За евро в обменниках предлагается 45,35 грн. Продают по 45,2 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 41,06-41,65 грн

"Ощадбанк" – 41,30-41,75 грн

"ПУМБ" – 41,20-41,70 грн

"УкрСиббанк" – 41,10-41,70 грн

"Укрэксимбанк" – 41,10-41,70 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,10-45,10 грн

"Ощадбанк" – 44,20-45,20грн

"ПУМБ" – 44,30-44,90 грн

"УкрСиббанк" – 44,65-45,55 грн

"Укрэксимбанк" – 44,45-45,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,20-10,35 грн

"Ощадбанк" – 9,85-10,55 грн

"Укрэксимбанк" – 10,20-10,50 грн

"ПУМБ" – 9,90-10,40 грн

Почему прогнозируемая девальвация гривни пока откладывается, чего ожидать от курсов как доллара, так и евро на текущей неделе, что лучше: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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