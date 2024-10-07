Курс валют на 7 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта подешевела после выходных.
Национальный банк Украины на 7 октября установил официальный курс доллара на уровне 41,18 грн. Он подешевел на 4 копейки.
Об этом сообщает НБУ.
Евро подешевел сразу на 9 копеек и стоит 45,43 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,53 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 41,5 грн. Покупают за 41,4 грн.
- За евро в обменниках предлагается 46,2 грн. Продают по 46,05 грн.
Курс доллара в банках
"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
"Ощадбанк" – 41,00-41,50 грн
"ПУМБ" – 41,00-41,60 грн
"УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн
"Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс евро в банках
"ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн
"Ощадбанк" – 45,10-46,05 грн
"ПУМБ" – 45,00-45,70 грн
"УкрСиббанк" – 45,10-46,00 грн
"Укрэксимбанк" – 45,15-45,95 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 10,54-10,69 грн
"Ощадбанк" – 10,05-10,80 грн
"Укрэксимбанк" – 10,40-10,70 грн
"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн
Что будет с курсом на текущей неделе, что лучше: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.
Читайте также: