Курс валют на 7 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 7 октября установил официальный курс доллара на уровне 41,18 грн. Он подешевел на 4 копейки.

Об этом сообщает НБУ.

Евро подешевел сразу на 9 копеек и стоит 45,43 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,53 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 41,5 грн. Покупают за 41,4 грн.

За евро в обменниках предлагается 46,2 грн. Продают по 46,05 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн

"Ощадбанк" – 41,00-41,50 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,60 грн

"УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн

"Ощадбанк" – 45,10-46,05 грн

"ПУМБ" – 45,00-45,70 грн

"УкрСиббанк" – 45,10-46,00 грн

"Укрэксимбанк" – 45,15-45,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,54-10,69 грн

"Ощадбанк" – 10,05-10,80 грн

"Укрэксимбанк" – 10,40-10,70 грн

"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

Что будет с курсом на текущей неделе, что лучше: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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