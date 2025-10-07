- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 281
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 7 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый
Гривна ослабла по отношению к доллару. Американская валюта выросла на 12 копеек.
Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 7 октября. Доллар прибавил 12 коп. Евро упал в стоимости на 12 коп . Польский злотый потерял 1 коп.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,34 (+12 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,26 (-12 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,35 (-1 коп.)
Напомним, банкир Барас Лесовой сообщил, что в течение этой недели значительных изменений на валютном рынке Украины не ожидается . Прогнозируется курс доллара в диапазоне 41-41,5 гривны, а евро - 48-49,5 гривны.