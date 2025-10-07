ТСН в социальных сетях

Курс валют на 7 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Гривна ослабла по отношению к доллару. Американская валюта выросла на 12 копеек.

Автор публикации
Елена Капник
Курсы валют.

Нацбан обновил курс валют на вторник, 7 октября. / © УНИАН

Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 7 октября. Доллар прибавил 12 коп. Евро упал в стоимости на 12 коп . Польский злотый потерял 1 коп.

Об этом говорится на официальном сайте  НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,34 (+12 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,26 (-12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,35 (-1 коп.)

Напомним, банкир Барас Лесовой сообщил, что в течение этой недели значительных изменений на валютном рынке Украины не ожидается . Прогнозируется курс доллара в диапазоне 41-41,5 гривны, а евро - 48-49,5 гривны.

281
