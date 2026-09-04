Курс валют на 7 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 7 сентября. / © Associated Press

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НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 7 сентября. Доллар потерял в цене 16 коп. Евро снизился на 15 коп. Злотый остался без изменений.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

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Курс доллара

1 доллар США — 44,56 (-16 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,78 (-15 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 12,00 (0 коп.)

Напомним, экономист Сергей Фурса прогнозирует, что курс доллара может возрасти до 50 грн в конце 2027 года. В то же время, такой уровень не будет свидетельствовать о валютной или экономической катастрофе. Если гривна завершит 2026 год на отметке около 45,5–46 грн за доллар, то его подорожание до 50 грн будет означать рост менее чем на 10%.

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