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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 7 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После сильно удорожания после выходных стоимость доллара и евро уменьшится.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

Курс валют на 7 сентября. / © Associated Press

НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 7 сентября. Доллар потерял в цене 16 коп. Евро снизился на 15 коп. Злотый остался без изменений.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,56 (-16 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,78 (-15 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,00 (0 коп.)

Напомним, экономист Сергей Фурса прогнозирует, что курс доллара может возрасти до 50 грн в конце 2027 года. В то же время, такой уровень не будет свидетельствовать о валютной или экономической катастрофе. Если гривна завершит 2026 год на отметке около 45,5–46 грн за доллар, то его подорожание до 50 грн будет означать рост менее чем на 10%.

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