Курс валют на 7 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро дальше теряет в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 7 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро добавил 3 коп, а злотый – потерял еще 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,28 грн (+3 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,72 грн (-2 коп.).

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,10 – 37,70 грн

"Ощадбанк" – 37,05 – 38,10 грн

"Укрэксимбанк" – 37,25 – 38,05 грн

"ПУМБ" – 37,25 – 38,00 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн

"Сбербанк" — 40,15 — 41,15 грн

"Укрэксимбанк" – 40,50 – 41,50 грн

"ПУМБ" – 40,25 – 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,75 – 9,07 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 9,20 грн

"Укрэксимбанк" – 8,75 – 9,25 грн

"ПУМБ" – 8,75 – 9,25 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 37,80 грн. Покупают за 38,50 грн. За евро в обменниках предлагается 40,80 грн. Продают по 41,30 грн.

Напомним, эксперты спрогнозировали, как в Украине изменится курс доллара осенью. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорит, что осенью традиционно растет спрос на наличную валюту, поэтому обменники повышают стоимость иностранной валюты по отношению к гривне.

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