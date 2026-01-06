- Дата публикации
Курс валют на 7 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Иностранная валюта стремительно взлетела в цене.
Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 7 января. Доллар взлетел еще на 14 коп. Евро прибавило 28 коп. Злотый вырос на 8 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 42,56 (+14 коп.)
Курс евро
1 евро - 49,79 (+28 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,82 (+8 коп.)
Напомним, экономист Алексей Плотников подчеркнул, что выгодное время для обмена евро и доллара прошло. По его оценке, в 2026-м гривна будет постепенно обесцениваться, а доллар будет двигаться вверх с ориентиром около 45,7 грн за доллар в среднегодовом исчислении.