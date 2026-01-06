ТСН в социальных сетях

Курс валют на 7 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Иностранная валюта стремительно взлетела в цене.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
курс валют

НБУ установил курс валют на среду, 7 января. / © Национальный банк Украины

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 7 января. Доллар взлетел еще на 14 коп. Евро прибавило 28 коп. Злотый вырос на 8 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,56 (+14 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 49,79 (+28 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,82 (+8 коп.)

Напомним, экономист Алексей Плотников подчеркнул, что выгодное время для обмена евро и доллара прошло. По его оценке, в 2026-м гривна будет постепенно обесцениваться, а доллар будет двигаться вверх с ориентиром около 45,7 грн за доллар в среднегодовом исчислении.

