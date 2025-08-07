- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 8 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 8 августа. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 16 копеек и составляет 41,45 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,45 (-16 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,27 (-1 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,32 (+4 коп.)
Ранее речь шла о том, что евро продолжает преподносить сюрпризы. Так, после, казалось бы, уверенного трехнедельного тренда на удешевление, курс евровалюты снова быстро направился вверх, преодолел 49 грн и почти дошел до 49,5 грн за единицу.
Почему евро «ожил», чего ожидать на этой неделе от курса валют в Украине, будет ли курс 50 грн/евро, которым может быть курс доллара, что выгоднее — доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.