Курс валют на 8 декабря: гривна укрепилась к доллару и евро

НБУ установил официальный курс валют на 8 декабря / © Associated Press

Официальный курс валют на 8 декабря был установлен на уровне 42,05 грн за 1 доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В то же время курс евро составляет 48,99 грн. Это на 23 копейки дешевле.

Официальный курс польского злотого был установлен на уровне 11,57.

В обменниках доллар продают в среднем по 41,95 грн. Покупают за 42,45 грн. За евро в обменниках предлагается 48,75 грн. Продают по 49,15 грн.

Чего ожидать на текущей неделе, что выгоднее — доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.