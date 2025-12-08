ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
192
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 8 декабря: гривна укрепилась к доллару и евро

Национальный банк Украины на 13 копеек снизил курс доллара по отношению к гривне.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
НБУ установил официальный курс валют на 8 декабря

НБУ установил официальный курс валют на 8 декабря / © Associated Press

Официальный курс валют на 8 декабря был установлен на уровне 42,05 грн за 1 доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В то же время курс евро составляет 48,99 грн. Это на 23 копейки дешевле.

Официальный курс польского злотого был установлен на уровне 11,57.

В обменниках доллар продают в среднем по 41,95 грн. Покупают за 42,45 грн. За евро в обменниках предлагается 48,75 грн. Продают по 49,15 грн.

Чего ожидать на текущей неделе, что выгоднее — доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Дата публикации
Количество просмотров
192
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie