Курс валют на 8 декабря: гривна укрепилась к доллару и евро
Национальный банк Украины на 13 копеек снизил курс доллара по отношению к гривне.
Официальный курс валют на 8 декабря был установлен на уровне 42,05 грн за 1 доллар.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
В то же время курс евро составляет 48,99 грн. Это на 23 копейки дешевле.
Официальный курс польского злотого был установлен на уровне 11,57.
В обменниках доллар продают в среднем по 41,95 грн. Покупают за 42,45 грн. За евро в обменниках предлагается 48,75 грн. Продают по 49,15 грн.
