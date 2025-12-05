- Дата публикации
Курс валют на 8 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных валюта значительно утратила цену. Гривна укрепится.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 8 декабря. Доллар потерял 13 коп. Евро упал на 23 коп. Польский злотый снизился на 6 коп.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 42,05 (-13 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,99 (-23 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,57 (-6 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой сообщил, что в течение следующей недели (8-14 декабря) коренных изменений на валютном рынке Украины не ожидается . Впрочем, есть внутренние и внешние факторы, которые будут оказывать давление на курсовые показатели.