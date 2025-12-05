ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
126
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 8 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных валюта значительно утратила цену. Гривна укрепится.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Курсы валют. / © Национальный банк Украины

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 8 декабря. Доллар потерял 13 коп. Евро упал на 23 коп. Польский злотый снизился на 6 коп.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,05 (-13 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,99 (-23 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,57 (-6 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой сообщил, что в течение следующей недели (8-14 декабря) коренных изменений на валютном рынке Украины не ожидается . Впрочем, есть внутренние и внешние факторы, которые будут оказывать давление на курсовые показатели.

Дата публикации
Количество просмотров
126
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie