Курс валют на 8 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 8 декабря. Доллар потерял 13 коп. Евро упал на 23 коп. Польский злотый снизился на 6 коп.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 42,05 (-13 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,99 (-23 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,57 (-6 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой сообщил, что в течение следующей недели (8-14 декабря) коренных изменений на валютном рынке Украины не ожидается . Впрочем, есть внутренние и внешние факторы, которые будут оказывать давление на курсовые показатели.

