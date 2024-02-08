Курс валют на 8 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 8 февраля установил официальный курс доллара на уровне 37,59 грн. Он подешевел на 3 копейки.

Об этом сообщает НБУ.

Евро подорожал на 11 копеек и стоит 40,5 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,31 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 38,5 грн. Покупают за 37,5 грн.

За евро в обменниках предлагается 41,5 грн. Продают по 42 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,45 – 38,05 грн

"Сбербанк" — 37,55 — 38,00 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,00 грн

"Укрсиббанк" – 38,78 – 38,02 грн

"Укрэксимбанк" – 37,40 – 38,10 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,35 – 41,35 грн

"Сбербанк" — 40,35 — 41,30 грн

"ПУМБ" – 41,00 – 41,60 грн

"Укрсиббанк" – 39,59 – 40,40 грн

"Укрэксимбанк" – 49,60 – 41,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,32 – 9,71 грн

"Сбербанк" — 9,00 — 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 – 9,70 грн

"Укрэксимбанк" – 9,30 – 9,70 грн

Почему курс доллара снова начал снижаться, чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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