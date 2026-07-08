Курс валют на 9 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют

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Национальный банк Украины обнародовал курс валют на четверг, 9 июля.

По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США упала на 3 копейки и составляет 44,47 грн. Изменились и показатели евро и злотого: упал на 19 и 9 копеек соответственно.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

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Курс доллара

1 доллар США – 44,47 (-3 коп.)

Курс евро

1 евро – 50,69 (-19 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 11,76 (-9 коп.).

Ранее речь шла о том, что экономист Андрей Шевчишин прогнозирует, что к концу 2026 года курс доллара может возрасти до 45,5–45,6 грн, хотя сейчас Нацбанк пытается сдерживать его в отметке 45 грн. По словам эксперта, девальвационный тренд сохраняется из-за рекордного дефицита валюты на межбанке, в то же время значительные объемы смягчают давление на гривну. Шевчишин отмечает, что летом спрос населения на валюту будет оставаться умеренным. Но осенью он может возрасти, в частности, из-за повышения выплат военным, стражам порядка и спасателям.

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