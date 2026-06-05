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Курс валют на 8 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных гривна немного усилится по отношению к доллару и евро.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 8 июня. Доллар потерял 2 коп. Евро уменьшилось в цене на 3 коп. Злотый остался без изменений.
Об этом стало известно из данных НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,35 (-2 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,63 (-3 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,19 (0 коп.)
Напомним, финансовый аналитик Алексей Кущ предупредил, что курс валют до конца 2026 может стремительно взлететь договоры. В случае худшего сценария доллар может пересечь психологическую отметку — и перевалить за 50 грн.
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