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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 8 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных гривна немного усилится по отношению к доллару и евро.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

Курс валют на понедельник, 8 мая. / © Associated Press

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 8 июня. Доллар потерял 2 коп. Евро уменьшилось в цене на 3 коп. Злотый остался без изменений.

Об этом стало известно из данных НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,35 (-2 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,63 (-3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,19 (0 коп.)

Напомним, финансовый аналитик Алексей Кущ предупредил, что курс валют до конца 2026 может стремительно взлететь договоры. В случае худшего сценария доллар может пересечь психологическую отметку — и перевалить за 50 грн.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
378
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