Курс валют на 8 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Многие после ужина привыкли оставлять посуду и кухонные принадлежности в раковине «на потом». Кажется, ничего страшного в этом нет, однако эксперты по гигиене предупреждают: такая привычка может привести к серьезным бытовым проблемам — от неприятного запаха до активного размножения бактерий и даже появления вредителей.