ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
483
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 8 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар упал в цене.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 8 мая.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 5 копеек и составляет 43,80 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 7 копеек). Злотый остался неизменным.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США — 43,80 (-5 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,54 (-7 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,19 (±0 коп.).

Раньше мы писали о том, в какой валюте лучше хранить деньги. Прежде всего, эксперты советуют диверсифицировать сбережения: часть держать в гривне (в частности в ОВГЗ с доходностью около 14%), а остальные — в долларах и евро. Валюта сейчас дает низкую прибыль, но ее следует покупать во время проседания курса и не продавать без надобности. Оптимально формировать портфель в пропорции примерно треть гривны, треть доллар и треть евро.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
483
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie