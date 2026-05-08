- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 1226
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 8 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 8 мая.
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 5 копеек и составляет 43,80 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 7 копеек). Злотый остался неизменным.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США — 43,80 (-5 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,54 (-7 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,19 (±0 коп.).
Раньше мы писали о том, в какой валюте лучше хранить деньги. Прежде всего, эксперты советуют диверсифицировать сбережения: часть держать в гривне (в частности в ОВГЗ с доходностью около 14%), а остальные — в долларах и евро. Валюта сейчас дает низкую прибыль, но ее следует покупать во время проседания курса и не продавать без надобности. Оптимально формировать портфель в пропорции примерно треть гривны, треть доллар и треть евро.