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Курс валют на 8 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар потерял в цене в Украине.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют на четверг, 8 октября.
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 9 копеек и составляет 44,86 грн. Упали и показатели евро и злотого: на 48 и 15 копеек соответственно.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,86 (-9 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,15 (-48 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,44 (-15 коп.)
Как мы писали, экономист Сергей Фурса прогнозирует, что доллар в Украине может достигнуть 50 грн в конце 2027 года. Если гривна завершит 2026-й на уровне 45,5–46 грн за долл., подорожание до 50 грн составит менее 10%. По мнению Фурсы, доллар по 50 грн сам по себе не будет свидетельствовать об экономическом кризисе. Постепенная девальвация гривни на 5–10% в течение года является нормальной для украинской экономики.