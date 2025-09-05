- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 853
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 8 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных гривна ослабнет по отношению к евро, но закрепится по отношению к доллару.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 8 сентября. Доллар потерял целых 13 коп. Евро прибавил 3 коп. Польский злотый вырос на 1 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 41,21 (-13 коп.)
Курс евро
1 евро — 48,16 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,33 (+1 коп.)
Как сообщалось, в НБУ изучают вопрос перехода на евро. В настоящее время главной валютой остается доллар США, но в связи с ростом экономических связей с Европейским Союзом евро может занять его место.