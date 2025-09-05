Курс валют на 8 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк составил курс валют на понедельник, 8 сентября. / © pixabay.com

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 8 сентября. Доллар потерял целых 13 коп. Евро прибавил 3 коп. Польский злотый вырос на 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 41,21 (-13 коп.)

Курс евро

1 евро — 48,16 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,33 (+1 коп.)

Как сообщалось, в НБУ изучают вопрос перехода на евро. В настоящее время главной валютой остается доллар США, но в связи с ростом экономических связей с Европейским Союзом евро может занять его место.

