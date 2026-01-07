- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 979
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 8 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Валюта постоянно растет в цене. Доллар достигает рекордных отметок.
Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 8 января. Доллар взлетел еще на 15 коп. Евро прибавило 13 коп. Злотый вырос на 4 коп.
Об этом сообщили на сайте Нацбанку.
Курс доллара
1 доллар США - 42,72 (+15 коп.)
Курс евро
1 евро - 49,92 (+13 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,84 (+2 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в течение недели – 5-11 февраля. По его словам, валютный рынок в Украине будет сохранять стабильность. В частности, потому, что НБУ сохраняет возможность оперативно вмешиваться в случае возникновения перекосов на межбанковском рынке.