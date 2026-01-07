ТСН в социальных сетях

Курс валют на 8 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта постоянно растет в цене. Доллар достигает рекордных отметок.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Курсы валют. / © Times of San Diego

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 8 января. Доллар взлетел еще на 15 коп. Евро прибавило 13 коп. Злотый вырос на 4 коп.

Об этом сообщили на сайте Нацбанку.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,72 (+15 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 49,92 (+13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,84 (+2 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в течение недели 5-11 февраля. По его словам, валютный рынок в Украине будет сохранять стабильность. В частности, потому, что НБУ сохраняет возможность оперативно вмешиваться в случае возникновения перекосов на межбанковском рынке.

