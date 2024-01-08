Курс валют на 8 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар подорожал.
Национальный банк Украины на 8 января установил официальный курс доллара на уровне 38,07 грн. Он вырос на 3 копейки.
Об этом сообщает сайт НБУ.
Евро подешевел на 9 копеек и стоит 41,57 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,54 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 38,5 грн. Покупают за 37,6 грн.
- За евро в обменниках предлагается 41,9 грн. Продают по 42,2 грн.
Курс доллара в банках
"ПриватБанк" – 38,40 – 38,90 грн
"Ощадбанк" — 38,40 — 38,99 грн
"ПУМБ" – 38,50 – 39,30 грн
"Укрсиббанк" – 38,15 – 39,00 грн
"Укрэксимбанк" – 38,30 – 39,00 грн
Курс евро в банках
"ПриватБанк" – 42,00 — 43,00 грн
"Ощадбанк" — 42,10 — 42,95 грн
"ПУМБ" – 42,20 – 43,20 грн
"Укрсиббанк" – 41,80 – 42,95 грн
"Укрэксимбанк" – 42,15 – 42,95 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 9,40 – 9,80 грн
"ПУМБ" – 9,40 – 9,90 грн
"Укрэксимбанк" – 9,45 – 9,80 грн
Как сообщалось, курс валют в Украине перед Новым годом совершил скачок вверх. Чего ждать от курса валют в начале 2024 года – читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.
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