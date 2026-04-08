Курс валют на 9 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 9 апреля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 12 копеек и составила 43,37 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 48 копеек) и злотого (возросло на 16 копеек).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США — 43,37 (-12 коп.)

Курс евро

1 евро — 50,75 (+48 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,76 (+16 коп.)

Напомним, 6-12 апреля валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным. В то же время на курс будет влиять так называемый пасхальный фактор, потому что перед праздниками украинцы чаще продают валюту. Это может временно снизить курс доллара на наличном рынке. По прогнозу банкира Тараса Лесового, доллар на межбанке составит 43,7-44,25 грн, евро — 49,5-52 грн, наличный доллар — 43,5-44,5 грн, наличный евро — 50,5-52 грн. В общем, ожидаются незначительные колебания — в пределах 1–1,5% за неделю.